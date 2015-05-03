Колыванов: был бы не против тренировать в Италии

Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов признался, что хотел бы поработать в Италии, но сильнейшим специалист считает чемпионат Англии. Напомним, Колыванов имеет опыт выступлений за «Фоджу» и «Болонью».

«Пока я работаю в России, и меня всё устраивает. Но так как 10 лет выступал в Италии, был бы не против заняться тренерской деятельностью там. Кроме того, слежу за чемпионатами Англии и Испании. В меньшей степени за немецким и французским, потому что там нет такого накала борьбы. В Германии вообще первенство одной команды, поскольку в последние годы доминирует «Бавария». Была ещё «Боруссия», но в этом году они неудачно играют.

А вот в английской Премьер-лиге всегда четыре клуба претендуют на первую строчку. В Испании тоже интересная борьба: в прошлом году «Атлетико» стал чемпионом, в этом сезоне снова «Барселона» и «Реал» сражаются за титул.

Хотя отмечу, что футбол стал менее зрелищным по сравнению с тем временем, когда играли мы. Тогда во многих клубах выступали элитные футболисты, а сейчас только в Испании в первых командах, в «Баварии», да в трех-четырёх английских клубах. А вообще, на мой взгляд, сейчас самый сильный чемпионат в Англии», — приводит слова Колыванова Eurofootball.