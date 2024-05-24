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Раньери: «Кальяри» — завершение моего пути, для меня было честью находиться в футболе

Раньери: «Кальяри» — завершение моего пути, для меня было честью находиться в футболе
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Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери подвёл итоги своего последнего матча в качестве наставника клуба. Напомним, в матче 38-го тура итальянской Серии А «Кальяри» играл с «Фиорентиной» (2:3). Ранее стало известно, что 72-летний Раньери завершит тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона.

Италия - Серия А . 38-й тур
23 мая 2024, четверг. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 3
Фиорентина
Флоренция
0:1 Бонавентура – 39'     1:1 Дейола – 64'     2:1 Мутандва – 85'     2:2 Гонсалес – 89'     2:3 Артур – 90+13'    

«Это было прекрасно, я благодарю всех. Сначала я не понял, почему матч не начался, но потом осознал (из-за коридора почёта для специалиста. — Прим. «Чемпионата»). Мы хорошо играли, много создавали, и я доволен, что вышли с прекрасным настроением. Ребята оставили мне приятные воспоминания. «Кальяри» — это завершение моего пути. Для меня было честью находиться в футболе, как тренер я получал огромное удовольствие.

Самый большой подвиг во главе «Лестера»? «Кальяри» есть «Кальяри»...» — приводит слова Раньери Sky Sport Italia.

В период своей тренерской карьеры Клаудио Раньери выиграл чемпионат Англии, возглавляя «Лестер» (сезон-2015/2016). В сезоне-1995/1996, занимая должность главного тренера «Фиорентины», Раньери завоевал Кубок Италии. В сезоне-1996/1997 вместе с «фиалками» итальянский тренер выиграл Суперкубок Италии. Также Раньери в качестве тренера «Валенсии» завоевал Кубок Испании (сезон-1998/1999), Кубок Интертото (1998 год) и Суперкубок УЕФА (2004 год).

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