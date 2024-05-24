Раньери: «Кальяри» — завершение моего пути, для меня было честью находиться в футболе

Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери подвёл итоги своего последнего матча в качестве наставника клуба. Напомним, в матче 38-го тура итальянской Серии А «Кальяри» играл с «Фиорентиной» (2:3). Ранее стало известно, что 72-летний Раньери завершит тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона.

«Это было прекрасно, я благодарю всех. Сначала я не понял, почему матч не начался, но потом осознал (из-за коридора почёта для специалиста. — Прим. «Чемпионата»). Мы хорошо играли, много создавали, и я доволен, что вышли с прекрасным настроением. Ребята оставили мне приятные воспоминания. «Кальяри» — это завершение моего пути. Для меня было честью находиться в футболе, как тренер я получал огромное удовольствие.

Самый большой подвиг во главе «Лестера»? «Кальяри» есть «Кальяри»...» — приводит слова Раньери Sky Sport Italia.

В период своей тренерской карьеры Клаудио Раньери выиграл чемпионат Англии, возглавляя «Лестер» (сезон-2015/2016). В сезоне-1995/1996, занимая должность главного тренера «Фиорентины», Раньери завоевал Кубок Италии. В сезоне-1996/1997 вместе с «фиалками» итальянский тренер выиграл Суперкубок Италии. Также Раньери в качестве тренера «Валенсии» завоевал Кубок Испании (сезон-1998/1999), Кубок Интертото (1998 год) и Суперкубок УЕФА (2004 год).