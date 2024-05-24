Расклады 30-го тура РПЛ: как «Зениту» стать чемпионом России

Санкт-петербургский «Зенит» может выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона, если обыграет «Ростов» в матче заключительного тура, а «Динамо» проиграет «Краснодару».

В случае победы над жёлто-синими и поражения бело-голубых от «Краснодара» команда Сергея Семака выиграет чемпионский титул. Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка, а «Зенит» занимает второе место.

В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Краснодаром», а «Зенит» примет на домашней арене «Ростов». Игра между сине-бело-голубыми и жёлто-синими состоится в субботу, 25 мая. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.