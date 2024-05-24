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Кудряшов: «Зенит» в этом году не та команда, которая уверенно решает проблемы и выигрывает

Кудряшов: «Зенит» в этом году не та команда, которая уверенно решает проблемы и выигрывает
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Бывший защитник «Сочи» и сборной России Фёдор Кудряшов высказался о «Зените».

«В этом году «Зенит» не та команда, которая уверенно решает проблемы и выигрывает. Не столько результат, сколько сам стиль игры у «Зенита» намного хуже, чем в предыдущие годы. Назвать можно много причин, но точно ответить на вопрос может только тренерский штаб и ребята, которые в команде. Когда ты не в коллективе, можно только догадываться, что же произошло», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место.

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