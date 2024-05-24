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Игрок «Факела» Калинин: надо умереть на поле, но обыграть «Ахмат»

Игрок «Факела» Калинин: надо умереть на поле, но обыграть «Ахмат»
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Крайний защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин высказался о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Напомним, все матчи заключительного тура состоятся 25 мая и начнутся одновременно, в 16:30 мск.

«Игра с «Ахматом» — самый важный матч сезона для «Факела». Надо умереть на поле, но выиграть. Дай бог, чтобы мы остались в РПЛ напрямую», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Факел» набрал 29 очков после 29 сыгранных туров чемпионата. Воронежский клуб находится на 13-м месте в турнирной таблице. От зоны прямого вылета команду отделяют три очка. Отметим, что если подопечные Игоря Черевченко обыграют «Ахмат», то могут закончить сезон выше зоны стыковых матчей. Клуб из Грозного идёт 10-м с 35 очками.

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