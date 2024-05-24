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Хавбек «Аталанты» Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию

Хавбек «Аталанты» Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию
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Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв рассказал, что футболист не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию.

«Смазало впечатление то, что парень не играл. Да, в других матчах турнира выходил, а здесь тренер посчитал, что это не нужно. Планируются ли праздничные мероприятия в России, привезёт ли кубок? Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями», — приводит слова Шпинёва ТАСС.

Напомним, финал Лиги Европы сезона-2023/2024 состоялся в среду, 22 мая. Игра прошла на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Встреча завершилась победой бергамасков со счётом 3:0. Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.

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