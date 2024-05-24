Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик готов ждать работы в «Барселоне», всё зависит от переговоров Лапорты и Хави — Романо

Флик готов ждать работы в «Барселоне», всё зависит от переговоров Лапорты и Хави — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик готов ждать работы в «Барселоне», так как считает каталонский клуб работой своей мечты. Контракт и финансовое соглашение никогда не были проблемой, теперь всё зависит от переговоров президента клуба Жоана Лапорты и нынешнего главного тренера Хави. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В СМИ сообщается, что на следующей неделе руководители каталонского клуба проведут встречу с Хави, на которой проанализируют итоги его работы в этом сезоне и примут решение о том, стоит ли прекращать сотрудничество с нынешним тренером.

Флик занимал должность главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством немецкий гранд выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и дважды — чемпионат Германии. Последним местом работы Флика была немецкая национальная команда, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.

Материалы по теме
Жоана Лапорту призвали подать в отставку с поста президента «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android