Ребров: даже концовка матча с «Зенитом» должна сделать всех нас ещё сильнее

Голкипер и капитан «Спартака» Артём Ребров на следующий день после матча 26-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» обратился к болельщикам красно-белых. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена», завершилась вничью со счётом 1:1. При этом гости сумели уйти от поражения на первой компенсированной к матчу минуте.

«Команда формируется не сразу, через поражения, ошибки и остальное, что мы проходим в этом сезоне. И даже вчерашняя концовка должна сделать всех нас ещё сильнее, и я уверен что это ещё одна ступенька в становлении этой команды. А так вчера был хороший день. Огромное спасибо всем болельщикам, что сделали такой праздник на стадионе.

Терпения всем вам и спасибо за сумасшедшую поддержку! Впереди серия игр, борьба продолжается!» — написал Ребров в своём «инстаграме».