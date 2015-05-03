Ребров: даже концовка матча с «Зенитом» должна сделать всех нас ещё сильнее

Голкипер и капитан «Спартака» Артём Ребров на следующий день после матча 26-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» обратился к болельщикам красно-белых. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена», завершилась вничью со счётом 1:1. При этом гости сумели уйти от поражения на первой компенсированной к матчу минуте.
«Команда формируется не сразу, через поражения, ошибки и остальное, что мы проходим в этом сезоне. И даже вчерашняя концовка должна сделать всех нас ещё сильнее, и я уверен что это ещё одна ступенька в становлении этой команды. А так вчера был хороший день. Огромное спасибо всем болельщикам, что сделали такой праздник на стадионе.
Терпения всем вам и спасибо за сумасшедшую поддержку! Впереди серия игр, борьба продолжается!» — написал Ребров в своём «инстаграме».
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