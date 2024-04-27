Томас Тухель восхищается игрой Эрика Дайера после его перехода в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил игру новичка команда защитника Эрика Дайера.

«Я им очень доволен. Он превзошёл все ожидания, чрезвычайно важная часть головоломки. Дайер организован, он красноречив. Он топовый персонаж и очень хороший игрок. В данный момент он вознаграждён за свою работу», — приводит слова Тухеля Bulinews.com.

Дайер перешёл в «Баварию» их «Тоттенхэма» в январе 2024 года на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Летом 30-летний защитник присоединится к мюнхенской команде в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает Дайера в € 12 млн.

В нынешнем сезоне Дайер провёл за «Баварию» 12 матчей, но результативными действиями не отметился.

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