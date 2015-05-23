Капитан «Днепра» Руслан Ротань поделился ожиданиями от встречи с «Севильей» в финале Лиги Европы, рассчитывая на положительный результат противостояния в Варшаве.

«Это финал, быть здесь почётно и приятно. Думаем только о том, чтобы доставить удовольствие всем нашим болельщикам со всей страны. Будем стараться изо всех сил.

Какие эмоции перед финалом? Мы эмоции пока копим. Постараемся все их выплеснуть в финале, чтобы добиться положительного результата и порадовать болельщиков. Неважно, сколько будет длиться матч — 90 или 120 минут, главное — доставить в конце положительные эмоции и себе, и всей Украине», — приводит комментарий капитана клубная пресс-служба.