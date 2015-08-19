«Чемпионат» и «Химки» презентуют новый фильм

«Чемпионат» и ФК «Химки» организовали совместный проект, итогом которого станет фильм, направленный на популяризацию футбола в стране.

В Сети стал доступен фильм о приключениях тренера и руководителя Академии «Чемпионата» Дмитрия Карпова в подмосковном клубе «Химки». Две недели он был на сборах вместе с остальными футболистами. Всё это время герой соблюдал все требования и максимально выкладывался на каждой тренировке. Перед ним стояла нелёгкая задача, которую он сам себе обозначил в рамках проекта, – попасть в заявку на матч и выйти на поле в футболке профессионального клуба. Никаких поблажек и никаких привилегий. Способен ли неподготовленный человек выдержать нагрузку и добиться успеха?

Камеры фиксировали буквально каждый шаг игрока. От неформальных разговоров на клубной базе до эмоциональных диалогов футболистов внутри раздевалки. Посмотрев его, вы убедитесь – шанс стать профессиональным футболистом есть у каждого. Надо только верить и работать.