Суд рассмотрит «дело Погребняка» за езду в нетрезвом виде 10 ноября

Мировой судья участка № 104 рассмотрит административное дело за езду в нетрезвом виде в отношении нападающего «Динамо» Павла Погребняка 10 ноября. Заседание назначено на 12:00 мск, сообщает агентство городских новостей «Москва». 31-летнему футболисту грозит лишение прав и крупный штраф.
Рано утром 3 ноября Погребняк был задержан полицейскими за езду в состоянии алкогольного опьянения. Его «Мерседес» остановили на Третьем транспортном кольце, а футболиста попросили пройти первичное освидетельствование. В выдыхаемом воздухе прибор зафиксировал 0,44 промилле алкоголя.
Позже, объясняя обстоятельства инцидента, Погребняк отметил, что в Англии он привык к тому, что после матча можно выпить две кружки пива и сесть за руль. «Динамо» собирается рассмотреть возможность применения санкций в отношении Погребняка после решения суда по административному делу.
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