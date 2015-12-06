«Спортинг» обыграл «Маритиму» и вернул лидерство в Примейре
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«Спортинг» одержал победу над «Маритиму» в гостевом матче 12-го тура Примейры. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник лиссабонцев Адриен Силва, записавший своё имя на табло на 53-й минуте.
Для «Спортинга» это уже шестая победа кряду, и он вернул себе лидерство в турнирной таблице, опередив «Порту». У «львов» стало 32 очка, у «драконов» — 30. Третье место занимает «Бенфика», у которой 24 очка и одна игра в запасе. «Маритиму» идёт на девятой строчке с 14 очками в активе.
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