«Спортинг» обыграл «Маритиму» и вернул лидерство в Примейре

«Спортинг» одержал победу над «Маритиму» в гостевом матче 12-го тура Примейры. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник лиссабонцев Адриен Силва, записавший своё имя на табло на 53-й минуте.

Для «Спортинга» это уже шестая победа кряду, и он вернул себе лидерство в турнирной таблице, опередив «Порту». У «львов» стало 32 очка, у «драконов» — 30. Третье место занимает «Бенфика», у которой 24 очка и одна игра в запасе. «Маритиму» идёт на девятой строчке с 14 очками в активе.