Армавирское «Торпедо» определилось с соперниками на втором сборе
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Армавирское «Торпедо» определилось с соперниками на втором зимнем сборе. Команда Валерия Карпина сыграет с двумя клубами из Армении.
«Определились соперники армавирского «Торпедо» на втором учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Сочи с 25 января по 5 февраля. Команда проведёт два контрольных матча: 30 января с ФК «Бананц» (Ереван) и 3 февраля – с ФК «Арарат» (Ереван)», — сообщает официальный сайт «Торпедо».
На данный момент «Торпедо» занимает последнее место в ФНЛ, набрав 16 очков в 24 матчах.
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