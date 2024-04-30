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Хавбек «Урала» Ишков заявил, что его грузит отсутствие побед у команды

Хавбек «Урала» Ишков заявил, что его грузит отсутствие побед у команды
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Полузащитник екатеринбургского «Урала» Илья Ишков заявил, что его грузит стабильное отсутствие побед у команды в нынешнем сезоне.

«Конечно, это (отсутствие побед) грузит, как это может не грузить, когда вы матчи не выигрываете. Мы мотивируем себя только предстоящими победами и надеемся как можно выше подняться по турнирной таблице», — приводит слова Ишкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в последних трёх матчах Российской Премьер-Лиги — с «Сочи», «Ростовом» и «Рубином» — «Урал» дважды сыграл вничью и одну встречу проиграл. По состоянию на сегодняшний день команда Виктора Гончаренко располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче внутреннего первенства «Урал» сыграет с «Балтикой» на домашней арене.

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