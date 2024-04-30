Вратарь «Ростова» Медведев высказался о своей ошибке в матче с «Оренбургом»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев высказался о своей ошибке в матче с «Оренбургом». Напомним, игра 26-го тура Российской Премьер-Лиги проходила в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. «Оренбург» забил свой единственный гол после ошибки Медведева, который выбивал мяч и попал в своего же защитника.

«Что произошло в первом голе? Потеряли мяч на фланге, была подача. Видел, что в штрафной никого нет, хотел отбить мяч и подобрать. Мяч случайно попал в Щетинина, такое бывает. К счастью, выиграли, всё хорошо», – приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» проигрывал «Оренбургу» до 81-й минуты, но потом совершил камбэк и довёл дело до победы со счётом 2:1. Команда Валерия Карпина набрала 40 очков после 26 туров чемпионата России. Сейчас ростовчане занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.