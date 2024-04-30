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Вратарь «Ростова» Медведев высказался о своей ошибке в матче с «Оренбургом»

Вратарь «Ростова» Медведев высказался о своей ошибке в матче с «Оренбургом»
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Вратарь «Ростова» Никита Медведев высказался о своей ошибке в матче с «Оренбургом». Напомним, игра 26-го тура Российской Премьер-Лиги проходила в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. «Оренбург» забил свой единственный гол после ошибки Медведева, который выбивал мяч и попал в своего же защитника.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 19:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Томпсон – 12'     1:1 Роналдо – 81'     2:1 Комличенко – 90+6'    

«Что произошло в первом голе? Потеряли мяч на фланге, была подача. Видел, что в штрафной никого нет, хотел отбить мяч и подобрать. Мяч случайно попал в Щетинина, такое бывает. К счастью, выиграли, всё хорошо», – приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» проигрывал «Оренбургу» до 81-й минуты, но потом совершил камбэк и довёл дело до победы со счётом 2:1. Команда Валерия Карпина набрала 40 очков после 26 туров чемпионата России. Сейчас ростовчане занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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