Аршавин — о чемпионской гонке в РПЛ: обычно в это время шампанское уже открывалось

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Для [нейтральных] зрителей сейчас, я думаю, это хорошая интрига. Для тех людей, которые имеют отношение к «Зениту», это не так хорошо, потому что обычно в это время шампанское либо покупалось, либо уже открывалось», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, после 26 туров РПЛ в чемпионате лидирует «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 50 очков. У «Краснодара» столько же очков, но по результатам очных встреч «Зенит» впереди — команда Сергея Семака сыграла вничью с «быками» в матче 15-го тура (1:1), а во втором круге одержала победу со счётом 2:1. Московское «Динамо», обыгравшее сине-бело-голубых в матче 26-го тура РПЛ благодаря голу Константина Тюкавина, располагается на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на три очка. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Факелом», «Краснодар» на домашней арене примет «Ахмат», а «Динамо» встретится с «Сочи».