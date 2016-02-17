«Барселона» одержала 7-ю кряду победу в Примере и увеличила отрыв от «Атлетико»

В отложенном матче 16-го тура испанской Примеры «Барселона» в Хихоне со счётом 3:1 обыграла местный «Спортинг».

Выйти вперёд сине-гранатовые сумели на 25-й минуте: свой 300-й мяч в испанском первенстве забил Лионель Месси. Почти сразу же хозяева отыгрались благодаря точному удару Карлоса Кастро. Однако на 31-й минуте каталонцы вновь вышли вперёд — Месси оформил дубль. В середине второго тайма гости получили право на пенальти, но удар Луиса Суареса отразил вратарь. Тем не менее пять минут спустя Суарес сумел реабилитироваться и установил окончательный результат.

«Барселона», одержавшая седьмую кряду победу в Примере, лидирует в таблице первенства, опережая на 6 очков «Атлетико». «Спортинг» располагается на 16-й строчке.

Рекордная беспроигрышная серия подопечных Луиса Энрике составляет 31 матч. Последний раз каталонцы проигрывали 3 октября 2015 года в гостевом матче с «Севильей» (1:2).