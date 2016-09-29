Полузащитник одесского «Черноморца» заинтересовал клубы РФПЛ
Полузащитник «Черноморца» Артём Филимонов может перебраться в российскую Премьер-Лигу. Как сообщает Sportarena, на 21-летнего опорного хавбека обратили внимание несколько клубов, но основной интерес к Филимонову — из России.
Подтверждением этому стал недавний визит российского агента Олега Шигаева в Одессу, на матч 9-го тура УПЛ «Черноморец» – «Днепр» (0:0) именно с целью просмотра футболиста и встречи с ним.
В текущем сезоне Филимонов провёл в чемпионате Украины восемь матчей и забил один мяч.
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