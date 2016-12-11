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Минимум 13 человек погибли в результате взрыва у стадиона «Бешикташа» в Стамбуле

Минимум 13 человек погибли в результате взрыва у стадиона «Бешикташа» в Стамбуле
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Как минимум 13 человек погибли в результате взрыва, произошедшего у стадиона «Бешикташа» в Стамбуле, сообщает BBC.

Спустя несколько часов после домашнего матча «Бешикташа» с «Бурсаспором» (2:1) в чемпионате Турции около стадиона в Стамбуле взорвалась машина, начинённая взрывчаткой. По неофициальной информации, целью взрыва был автобус с полицейскими. Ранее сообщалось о 20 полицейских, получивших ранения.

В официальном «твиттере» «Бурсаспора» после взрыва появилась информация, что болельщики команды не пострадали.

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