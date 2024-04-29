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«Хоть какое‑то движение вперёд». Тренер «Урала» Гончаренко высказался о ничьей с «Рубином»

«Хоть какое‑то движение вперёд». Тренер «Урала» Гончаренко высказался о ничьей с «Рубином»
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1. «Урал» ушёл от поражения на 86-й минуте благодаря голу Силвие Бегича.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Даку – 43'     1:1 Бегич – 86'    

«В ситуации «Урала» ничья с «Рубином» — негативный результат? Посмотрим, как пройдёт весь тур. Но в любом случае это хоть какое‑то движение вперёд.

Можно назвать гол «Урала» тренерской победой? В любом случае на поле исполняют ребята, мы знаем, что Бегич умеет подключаться. Мы искали ситуации, доставили мяч в штрафную, оказали давление», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

После этой игры в активе «Рубина» стало 37 очков. Казанский клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 25 очками находится на предпоследнем, 15-м, месте.

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