«Хоть какое‑то движение вперёд». Тренер «Урала» Гончаренко высказался о ничьей с «Рубином»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1. «Урал» ушёл от поражения на 86-й минуте благодаря голу Силвие Бегича.

«В ситуации «Урала» ничья с «Рубином» — негативный результат? Посмотрим, как пройдёт весь тур. Но в любом случае это хоть какое‑то движение вперёд.

Можно назвать гол «Урала» тренерской победой? В любом случае на поле исполняют ребята, мы знаем, что Бегич умеет подключаться. Мы искали ситуации, доставили мяч в штрафную, оказали давление», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

После этой игры в активе «Рубина» стало 37 очков. Казанский клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 25 очками находится на предпоследнем, 15-м, месте.