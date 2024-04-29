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Защитник «Баварии» Де Лигт: надеюсь, когда-нибудь я вернусь в «Аякс»

Защитник «Баварии» Де Лигт: надеюсь, когда-нибудь я вернусь в «Аякс»
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Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс Де Лигт заявил о своём желании ещё поиграть за амстердамский «Аякс» до завершения карьеры. Футболист является воспитанником нидерландского клуба, за который выступал с 2016 по 2019 год, пока не перешёл в итальянский «Ювентус».

«Я часто задумывался о том, чтобы вернуться в «Аякс», и надеюсь, что когда-нибудь это произойдёт. Я провёл в его основной команде три года – относительно мало. Рассчитывал, что проведу в «Аяксе» чуть больше времени, однако всё сложилось иначе. Если когда-нибудь мне представится возможность вернуться в «Аякс», я бы очень хотел снова поиграть там. Но сказать наверняка нельзя», — приводит слова Де Лигта официальный сайт «Аякса».

Маттейс Де Лигт перешёл в «Баварию» летом 2022 года из «Ювентуса» за € 67 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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