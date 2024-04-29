Агент Барриоса прояснил будущее полузащитника в «Зените»

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал о будущем своего клиента.

«Вильмар останется в «Зените» и будет сражаться за чемпионство в этом сезоне и во многих следующих. На данный момент у него контракт до 2027 года, и Вильмар будет счастлив отработать его, выигрывая с «Зенитом» ещё больше трофеев и отдавая всего себя на сто процентов в каждом матче», — приводит слова Поссо Metaratings.

Отметим, что петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За 26 туров чемпионата страны сине-бело-голубые набрали 50 очков.

Напомним, Вильмару Барриосу 30 лет. Колумбийский полузащитник стал игроком петербургской команды в 2019 году. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2027-го. В нынешнем сезоне Вильмар принял участие в 32 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт две результативные передачи.