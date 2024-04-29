Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Барриоса прояснил будущее полузащитника в «Зените»

Агент Барриоса прояснил будущее полузащитника в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал о будущем своего клиента.

«Вильмар останется в «Зените» и будет сражаться за чемпионство в этом сезоне и во многих следующих. На данный момент у него контракт до 2027 года, и Вильмар будет счастлив отработать его, выигрывая с «Зенитом» ещё больше трофеев и отдавая всего себя на сто процентов в каждом матче», — приводит слова Поссо Metaratings.

Отметим, что петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За 26 туров чемпионата страны сине-бело-голубые набрали 50 очков.

Напомним, Вильмару Барриосу 30 лет. Колумбийский полузащитник стал игроком петербургской команды в 2019 году. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2027-го. В нынешнем сезоне Вильмар принял участие в 32 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт две результативные передачи.

Материалы по теме
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Тест
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android