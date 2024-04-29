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Александр Мостовой: рад, что чемпиона РПЛ мы будем ждать до самого последнего тура

Александр Мостовой: рад, что чемпиона РПЛ мы будем ждать до самого последнего тура
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионская интрига в РПЛ сохранится до конца сезона. У «Краснодара» календарь сложнее — это плюс для «Зенита». Но я рад тому, что чемпиона мы будем ждать до самого последнего тура», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по итогам 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» сравнялся с «Зенитом» в турнирной таблице. У обеих команд по 50 очков. «Зенит» находится на первой строчке лишь за счёт преимущества в личных встречах. «Динамо» с 47 очками занимает третье место.

В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Факелом», «Краснодар» на домашней арене встретится с «Ахматом», а «Динамо» примет «Сочи».

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