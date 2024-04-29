Гришин: матч с «Ахматом» выбил ЦСКА из колеи, но армейцы делают ставку на Кубок России

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о поражении армейцев в матче 26-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:3). По мнению Гришина, красно-синие сделали ставку на победу в Кубке России, где они дошли до финала Пути РПЛ.

«У ЦСКА была не очень хорошая игра со «Спартаком». Мне кажется, матч с «Ахматом» выбил ЦСКА из колеи. Все рассчитывали, что армейцы возьмут три очка, но произошло глупое удаление и потеряли три очка. ЦСКА в матче с «Балтикой» мог забить в первом тайме и повести в счёте, но с другой стороны — второй тайм был полностью за «Балтикой».

Я так понял, что ЦСКА всё-таки делает ставку на Кубок, у меня сложилось такое впечатление. Теперь нужно готовиться к «Зениту» именно в Кубке. Если ЦСКА раньше гнался попасть в тройку, то сейчас до тройки уже далеко. Именно с этим связано то, что в матче с «Балтикой» не играл Обляков и другие ребята из основы», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.