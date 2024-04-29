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Гришин: матч с «Ахматом» выбил ЦСКА из колеи, но армейцы делают ставку на Кубок России

Гришин: матч с «Ахматом» выбил ЦСКА из колеи, но армейцы делают ставку на Кубок России
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о поражении армейцев в матче 26-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:3). По мнению Гришина, красно-синие сделали ставку на победу в Кубке России, где они дошли до финала Пути РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Бистрович – 51'     2:0 Фернандес – 76'     3:0 Капленко – 85'     3:1 Глебов – 90+2'    

«У ЦСКА была не очень хорошая игра со «Спартаком». Мне кажется, матч с «Ахматом» выбил ЦСКА из колеи. Все рассчитывали, что армейцы возьмут три очка, но произошло глупое удаление и потеряли три очка. ЦСКА в матче с «Балтикой» мог забить в первом тайме и повести в счёте, но с другой стороны — второй тайм был полностью за «Балтикой».

Я так понял, что ЦСКА всё-таки делает ставку на Кубок, у меня сложилось такое впечатление. Теперь нужно готовиться к «Зениту» именно в Кубке. Если ЦСКА раньше гнался попасть в тройку, то сейчас до тройки уже далеко. Именно с этим связано то, что в матче с «Балтикой» не играл Обляков и другие ребята из основы», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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