Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничейный результат в матче с «Краснодаром»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоялась 29 апреля в Самаре. Матч закончился ничейным результатом. Команды не смогли распечатать ворота друг друга, сыграв со счётом 0:0.

«Краснодар» — команда, в отношении нас считающаяся фаворитом. До удаления объективно чуть более качественная игра была с их стороны, но и у нас в первом тайме было два очень хороших момента. Мы огрызались, нас пытались растянуть в ширину. Но мы смогли контратаковать, сыграть в верхнем блоке, не перешли на откровенное удержание счёта. Регулярно возникали моменты. Матч был очень тяжёлый, много борьбы. Не хватало глубины состава», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что минувший матч «Краснодар» доигрывал в меньшинстве. На 64-й минуте после второй жёлтой карточки поле покинул защитник гостей Сергей Волков.

Напомним, «Краснодар» за 26 туров Российской Премьер-Лиги заработал 50 очков. Коллектив Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице, уступая по результатам личных встреч петербургскому «Зениту» (50 очков). Подопечные Игоря Осинькина находятся на шестой строчке. В активе самарского клуба 40 очков.