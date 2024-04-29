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Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничейный результат в матче с «Краснодаром»

Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничейный результат в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоялась 29 апреля в Самаре. Матч закончился ничейным результатом. Команды не смогли распечатать ворота друг друга, сыграв со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Волков – 64'

«Краснодар» — команда, в отношении нас считающаяся фаворитом. До удаления объективно чуть более качественная игра была с их стороны, но и у нас в первом тайме было два очень хороших момента. Мы огрызались, нас пытались растянуть в ширину. Но мы смогли контратаковать, сыграть в верхнем блоке, не перешли на откровенное удержание счёта. Регулярно возникали моменты. Матч был очень тяжёлый, много борьбы. Не хватало глубины состава», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что минувший матч «Краснодар» доигрывал в меньшинстве. На 64-й минуте после второй жёлтой карточки поле покинул защитник гостей Сергей Волков.

Напомним, «Краснодар» за 26 туров Российской Премьер-Лиги заработал 50 очков. Коллектив Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице, уступая по результатам личных встреч петербургскому «Зениту» (50 очков). Подопечные Игоря Осинькина находятся на шестой строчке. В активе самарского клуба 40 очков.

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