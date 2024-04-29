Павел Маслов назвал главную цель «Спартака» на оставшуюся часть сезона

Футболист московского «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос о том, какая цель стоит перед командой на оставшуюся часть этого сезона.

«У нас получалось хорошо контролировать мяч, особенно в первом тайме — мы просто не отдавали его «Локомотиву». У нас были длительные розыгрыши, а также много стеночек и забеганий. Мы хорошо играли в атаке и создавали большое количество моментов, поэтому что-то забили, а что-то нет. При этом оба мяча пропустили со стандартов. Сейчас для «Спартака» главная цель — выигрывать каждый матч», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым после матча с «Локомотивом».

Напомним, московский «Спартак» набрал 42 очка. После 26 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице.