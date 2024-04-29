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Павел Маслов назвал главную цель «Спартака» на оставшуюся часть сезона

Павел Маслов назвал главную цель «Спартака» на оставшуюся часть сезона
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Футболист московского «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос о том, какая цель стоит перед командой на оставшуюся часть этого сезона.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«У нас получалось хорошо контролировать мяч, особенно в первом тайме — мы просто не отдавали его «Локомотиву». У нас были длительные розыгрыши, а также много стеночек и забеганий. Мы хорошо играли в атаке и создавали большое количество моментов, поэтому что-то забили, а что-то нет. При этом оба мяча пропустили со стандартов. Сейчас для «Спартака» главная цель — выигрывать каждый матч», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым после матча с «Локомотивом».

Напомним, московский «Спартак» набрал 42 очка. После 26 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице.

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