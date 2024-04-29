«Астон Вилла» заинтересована в подписании Жюля Кунде – Фабрицио Романо

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде попал в сферу интересов «Астон Виллы». Об этом у себя в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

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По сведениям источника, «Астон Вилла» хотела бы подписать французского игрока, однако обстановка вокруг Кунде в каталонской команде сейчас спокойная. Отмечается, что «Барселона» по-прежнему довольна им, так что потребуется сделать серьёзное предложение, чтобы клуб был заинтересован в продаже защитника.

Напомним, действующее трудовое соглашение Кунде с каталонской командой рассчитано до июня 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн. За сине-гранатовых защитник сборной Франции выступает с 2022 года.