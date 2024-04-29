Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» заинтересована в подписании Жюля Кунде – Фабрицио Романо

«Астон Вилла» заинтересована в подписании Жюля Кунде – Фабрицио Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде попал в сферу интересов «Астон Виллы». Об этом у себя в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По сведениям источника, «Астон Вилла» хотела бы подписать французского игрока, однако обстановка вокруг Кунде в каталонской команде сейчас спокойная. Отмечается, что «Барселона» по-прежнему довольна им, так что потребуется сделать серьёзное предложение, чтобы клуб был заинтересован в продаже защитника.

Напомним, действующее трудовое соглашение Кунде с каталонской командой рассчитано до июня 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн. За сине-гранатовых защитник сборной Франции выступает с 2022 года.

Материалы по теме
Кунде высказался о ситуации с Гюндоганом и Араухо
Материалы по теме
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Тест
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android