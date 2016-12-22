Ракитич: Туран сказал, что оформит хет-трик в матче с «Эркулесом»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич после победы в матче 1/16 финала Кубка Испании над «Эркулесом» (7:0) рассказал, что его партнёр по команде Арда Туран предсказал, что оформит хет-трик.
«Я не удивлён. Арда сказал мне: «Брат, дай время, и я оформлю хет-трик». И через десять секунд он забил.
В первом тайме соперник хорошо оборонялся, но мы были терпеливы. Нам пришлось выложиться больше, чем в первой игре. После первого гола играть стало проще. Завершили год хорошо, хотя могли ещё лучше», — цитирует Ракитича Goal.