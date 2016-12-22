Эдегор намерен зимой покинуть «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор хочет сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, утверждает ESPN.
18-летний норвежский футболист стремится к большей игровой практике и прогрессу, понимая, что в «Королевском клубе» сделать это будет очень нелегко. Эдегор ещё летом пытался найти себе клуб, однако тогда ему это не удалось.
Ранее сообщалось, что «Ренн» отказался от аренды Эдегора в зимнее трансферное окно, так как во французском клубе посчитали, что он ещё не готов играть за основную команду.
По итогам 16 туров чемпионата Испании Эдегор не сыграл ни одного матча за главную команду «сливочных».