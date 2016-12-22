Инфантино уверен, что чемпионат мира в России будет чистым в плане допинга

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил уверенность, что предстоящий в 2018 году чемпионат мира будет чистым в плане допинга, подчеркнув, что не поддерживает радикальных мер из-за последних допинговых скандалов в России.
«Мне никогда не нравились спекуляции, и я не буду заниматься ими. Исключения или бойкоты никогда не приносили пользы.
Допинговый вопрос на чемпионате мира на 100% контролирует ФИФА. Этой программой на чемпионатах мира в ЮАР и Бразилии руководила ФИФА, и в России будет то же самое. Тесты будут проводиться в лабораториях, аккредитованных ВAДA. Это будет чистый чемпионат мира.
Если что-то связанное с футболом будет в докладе Макларена, ФИФА предпримет соответствующие решения», — заявил Инфантино в интервью Marca.