Маццола: между Икарди и Игуаином выбрал бы Мауро

Легендарный игрок «Интера» Сандро Маццола сравнил нападающего миланской команды Мауро Икарди с форвардом «Ювентуса» Гонсало Игуаином, а также поделился мнением о перспективах нерадзурри в текущем сезоне.
«Игуаин или Икарди? Это трудный вопрос, но я выбрал бы Мауро. Есть ли ещё у „Интера“ шансы попасть в Лигу чемпионов? Думаю, да. До последнего матча игроки должны верить в это, потому что шансы есть», — цитирует Маццолу Football Italia.
«Интер» после 18 матчей идёт на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. Икарди забил 14 голов и является лучшим бомбардиром чемпионата, на счету Игуаина 10 мячей.