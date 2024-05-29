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В «ПСЖ» отказались платить оставшуюся зарплату Мбаппе из-за возможного перехода в «Реал»

В «ПСЖ» отказались платить оставшуюся зарплату Мбаппе из-за возможного перехода в «Реал»
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не хочет, чтобы форвард Килиан Мбаппе уходил из французского клуба в мадридский «Реал» бесплатно. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, Аль-Хелаифи отказывается выплатить французскому игроку в общей сложности 80 € млн в виде зарплаты и бонусов. Также отмечается, что «ПСЖ» не выплатил зарплату Мбаппе за апрель и не перечислил обещанную большую премию звёздному футболисту в феврале. Сейчас к делу о невыплатах подключились юристы со стороны французского нападающего.

Напомним, ранее форвард объявил, что покинет парижский клуб по окончании контракта, срок действия которого истекает в конце июня. Сообщалось, что Мбаппе подпишет с мадридским «Реалом» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн.

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Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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