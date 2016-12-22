Лулич за высказывания в адрес Рюдигера дисквалифицирован на 20 дней и оштрафован

Защитник «Лацио» Сенад Лулич был дисквалифицирован на 20 дней за оскорбительные высказывания в адрес защитника «Ромы» Антонио Рюдигера.
После матча 15-го тура итальянской Серии A «Лацио» — «Рома» (0:2) Лулич заявил по поводу Рюдигера следующее: «Два года назад он продавал носки и ремни в Штутгарте, а теперь ведёт себя, как феномен. Это не совсем его вина, а вина его окружения, которое не научило его хорошим манерам».
Федерация футбола Италии начала расследование по этому поводу, и в результате было принято решение отстранить Лулича от футбола на 20 дней и оштрафован на € 10 тыс.
При этом дисквалификация боснийца приходится на время зимнего перерыва в чемпионате Италии, а значит, Лулич пропустит лишь матч с «Кротоне» 8 января.