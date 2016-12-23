Бауса: если бы состав сборной Аргентины определял Месси, я бы ушёл домой

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса в очередной раз опроверг мнение о том, что состав игроков в команде определяет не он, а нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В Аргентине этот вопрос обсуждался СМИ уже неоднократно.
«Я не могу ответить тем, кто думает, что состав национальной команды определяет Месси. Но если бы состав сборной определял Месси, я бы ушёл домой», — приводит слова Баусы Radio Rivadavia.
Ранее аргентинская пресса писала, что Месси заставляет Баусу приглашать в «альбиселесте» своих друзей.