Вендел: у Педро есть всё, чтобы стать настоящей звездой — он один из топов поколения

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о потенциале новичка сине-бело-голубых Педро.

– Педро по потенциалу игрок европейского топ-клуба?

– Это очень талантливый футболист, один из главных топов своего поколения, у которого есть всё, чтобы стать настоящей звездой, — рассказал Вендел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в минувшем феврале. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.