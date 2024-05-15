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Зиньковский: сезон ещё не закончен — у «Спартака» есть борьба за медали в РПЛ

Зиньковский: сезон ещё не закончен — у «Спартака» есть борьба за медали в РПЛ
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о концовке сезона-2023/2024.

«Нет, сезон ещё не закончен. У нас ещё есть борьба за медали. Будем бороться», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 14 мая, «Спартак» завершил выступление в Фонбет Кубке России. В финале Пути регионов красно-белые уступили калининградской «Балтике» с минимальным счётом 0:1. Единственный гол на счету защитника «Балтики» Кевина Андраде.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 46 очков за 28 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет московское «Динамо», у которого 53 очка.

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