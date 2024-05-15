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«Ливерпуль» объявил, что помощник Клоппа возглавит «РБ Зальцбург» в новом сезоне

«Ливерпуль» объявил, что помощник Клоппа возглавит «РБ Зальцбург» в новом сезоне
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Нидерландский тренер Пепейн Лейндерс в новом сезоне возглавит «РБ Зальцбург». Об этом сообщил официальный сайт «Ливерпуля».

«Сегодня днём голландец был объявлен новым тренером клуба австрийской Бундеслиги. Он перейдёт в «РБ Зальцбург» после того, как покинет «красных» в конце сезона-2023/2024.

В «Зальцбурге» к нему присоединится Витор Матош, который станет помощником главного тренера после четырёх с половиной лет работы тренером в «Ливерпуле», — написано в заявлении английского клуба.

«Я очень горжусь тем, что стал новым главным тренером «Ред Булл Зальцбург». Для меня это настоящая привилегия. После «ПСВ Эйндховен», «Порту» и «Ливерпуля» я перехожу в другой невероятный клуб с действительно хорошей структурой и особым вниманием к развитию молодёжи», — сказал Лейндерс.

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