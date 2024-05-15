«Атлетико» ничего не знает об интересе к Тюкавину — источник

Директор по связям с общественностью «Атлетико» Мадрид Хуан Хосе Анаут заявил, что не знает об интересе их клуба к 21-летнему нападающему «Динамо» Константину Тюкавину, сообщает «Матч ТВ» на своём официальном сайте.

«Нам ничего не известно об интересе к Константину Тюкавину», — приводит слова Анаута «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что испанский гранд интересуется футболистом «Динамо», переход возможен уже этим летом.

Напомним, в этом сезоне Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забив 17 голов и сделав 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на два очка.