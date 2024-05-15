Шикунов: «Спартак» должен был быть в финале Кубка — мы потеряли полные «Лужники»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о поражении красно-белых в финале Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1).

«Я вчера удивился. С Абаскалем для меня всё, что происходило, было нормой. А вчера было откровение, просто невозможно. Столько не забить, пропустить на ровном месте! Мы все видели прекрасный финал, в котором должен был быть «Спартак». Мы потеряли полные «Лужники» в финале. Такое трио было — «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Мы потеряли праздник. Понимаем, что на «Балтику» не приедет 30–40 тысяч зрителей из Калининграда. «Спартак» мог красиво закончить сезон, выиграв Кубок.

Получилось так, что некому было забивать, не было остроты. Вышел Угальде и ничего не создал. Были моменты у каждого, но никто их не использовал. При всех героических поступках Латышонка «Спартак» должен был выгрызать этот матч. Они старались, вопросов нет, но столько не забить! Соболев бы выловил свой момент и забил. Он вчера был очень нужен», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.