Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: «Спартак» должен был быть в финале Кубка — мы потеряли полные «Лужники»

Шикунов: «Спартак» должен был быть в финале Кубка — мы потеряли полные «Лужники»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о поражении красно-белых в финале Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«Я вчера удивился. С Абаскалем для меня всё, что происходило, было нормой. А вчера было откровение, просто невозможно. Столько не забить, пропустить на ровном месте! Мы все видели прекрасный финал, в котором должен был быть «Спартак». Мы потеряли полные «Лужники» в финале. Такое трио было — «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Мы потеряли праздник. Понимаем, что на «Балтику» не приедет 30–40 тысяч зрителей из Калининграда. «Спартак» мог красиво закончить сезон, выиграв Кубок.

Получилось так, что некому было забивать, не было остроты. Вышел Угальде и ничего не создал. Были моменты у каждого, но никто их не использовал. При всех героических поступках Латышонка «Спартак» должен был выгрызать этот матч. Они старались, вопросов нет, но столько не забить! Соболев бы выловил свой момент и забил. Он вчера был очень нужен», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Финал Кубка России — без «Спартака»! Историческая победа «Балтики» Игнашевича! LIVE
Live
Финал Кубка России — без «Спартака»! Историческая победа «Балтики» Игнашевича! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android