Московский «Спартак» выступил с заявлением после вылета из Кубка России сезона-2023/2024. Напомним, красно-белые проиграли «Балтике» со счётом 0:1 на стадии финала Пути регионов.

«Тяжёлое поражение, горечь от которого непросто описать словами. Бились до последней минуты, но так и не смогли забить сопернику. Этот результат – мотивация для нас ещё сильнее выкладываться и работать, чтобы в конце следующего сезона мы могли порадовать всех наших болельщиков, а не переживать неудачу вместе с ними.

В этом сезоне у нас осталось ещё 2 матча. Постараемся завершить его на мажорной ноте, чтобы отблагодарить вас за поддержку в течение всего года», — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.