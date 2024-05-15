Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фильцов — об игре Латышонка в матче со «Спартаком»: сделал свою работу замечательно

Фильцов — об игре Латышонка в матче со «Спартаком»: сделал свою работу замечательно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов высказался об игре вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в матче со «Спартаком» (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Голкипер сделал свою работу замечательно. Можно ли сказать, что Латышонок для «Балтики» — это больше, чем половина команды? Конечно! У «Спартака» было очень много моментов. Но он надёжно играл в штрафной и на линии ворот. Абсолютная заслуга вратаря в этой победе. Причём он хорошо сыграл на протяжении всего кубкового пути, в чемпионате тоже выручает команду», — приводит слова Фильцова Legalbet.

Напомним, накануне, 14 мая, «Балтика» провела финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.

Материалы по теме
Кафанов: Латышонок будет кандидатом в сборную России на предстоящий сбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android