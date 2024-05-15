Фильцов — об игре Латышонка в матче со «Спартаком»: сделал свою работу замечательно

Бывший голкипер «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов высказался об игре вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в матче со «Спартаком» (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Голкипер сделал свою работу замечательно. Можно ли сказать, что Латышонок для «Балтики» — это больше, чем половина команды? Конечно! У «Спартака» было очень много моментов. Но он надёжно играл в штрафной и на линии ворот. Абсолютная заслуга вратаря в этой победе. Причём он хорошо сыграл на протяжении всего кубкового пути, в чемпионате тоже выручает команду», — приводит слова Фильцова Legalbet.

Напомним, накануне, 14 мая, «Балтика» провела финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.