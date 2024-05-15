Балахнин: ни в коем случае не соглашусь с тем, что ЦСКА — фаворит в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Игра прошла в субботу, 11 мая, в Санкт-Петербурге. ЦСКА выиграл со счётом 1:0. Сегодня, 15 мая, команды встретятся в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало игры — в 20:45 мск.

«Ни в коем случае не соглашусь с тем, что ЦСКА сегодня фаворит. По подбору футболистов, по амбициям «Зенит» всё равно большой клуб, и игроки этой команды на одну игру могут так собраться, что будет тяжело ЦСКА.

На мой взгляд, всё равно является фаворитом «Зенит». Эта ситуация вокруг клуба может встряхнуть команду. Я говорю про заход Миллера в раздевалку, и в общем эта ситуация может дать хороший, мотивационный импульс», — приводит слова Балахнина Vprognoze.