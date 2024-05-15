Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов считает, что Константин Тюкавин не готов к переходу в испанский чемпионат

Александр Бубнов считает, что Константин Тюкавин не готов к переходу в испанский чемпионат
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в мадридский «Атлетико». Ранее появилась информация, что испанский клуб заинтересован в услугах российского футболиста. Отмечалось, что трансфер 21-летнего Константина Тюкавина в «Атлетико» может состояться уже ближайшим летом.

«Константин пока не готов к переходу в испанский чемпионат. Одно дело — играть против защитников из чемпионата России, другое — толкаться с мощными игроками обороны из ведущих европейских команд. К минусам Тюкавина можно отнести то, что он редко забивает с дальней дистанции, да и головой не так часто бьёт. При его скромных для центрфорварда габаритах будет тяжело показывать высокую результативность в Испании, будучи исключительно игроком штрафной площади», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
Журналист AS: интерес «Атлетико» к Тюкавину? Это может быть правдой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android