Александр Бубнов считает, что Константин Тюкавин не готов к переходу в испанский чемпионат

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в мадридский «Атлетико». Ранее появилась информация, что испанский клуб заинтересован в услугах российского футболиста. Отмечалось, что трансфер 21-летнего Константина Тюкавина в «Атлетико» может состояться уже ближайшим летом.

«Константин пока не готов к переходу в испанский чемпионат. Одно дело — играть против защитников из чемпионата России, другое — толкаться с мощными игроками обороны из ведущих европейских команд. К минусам Тюкавина можно отнести то, что он редко забивает с дальней дистанции, да и головой не так часто бьёт. При его скромных для центрфорварда габаритах будет тяжело показывать высокую результативность в Испании, будучи исключительно игроком штрафной площади», — приводит слова Бубнова Sportbox.