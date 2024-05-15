ФИФА рассмотрит последствия проведения матчей внутренних чемпионатов за границей

ФИФА создаст рабочую группу для «сбора дополнительной информации и выдачи рекомендаций», а также для изучения последствий для принимающих стран по вопросам переноса матчей внутренних чемпионатов за границу. Об этом собщил ВВС.

Данный вопрос обсуждался на заседании Совета ФИФА в Бангкоке в среду, 15 мая.

Отмечается, что в Ла Лиге вновь задумываются о планах проводить матчи чемпионата за рубежом после отмены игры «Барселоны» и «Жироны» в 2019 году, которая должна была состояться в Майами (США). В английской Премьер-лиге подобных планов нет.

Ранее ФИФА была против этой идеи, считая, что она может отобрать ценные финансы у местных клубов. Прежде чем принимать какое-либо решение, ФИФА хочет решить такие вопросы, как количество уведомлений о проведении матчей, влияние на баланс спортивных соревнований и влияние на развитие футбола в принимающих странах.