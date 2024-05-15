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Вендел: штраф, который я заплатил за пропуск сборов в «Зените», — самый большой в жизни

Вендел: штраф, который я заплатил за пропуск сборов в «Зените», — самый большой в жизни
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Полузащитник «Зенита» Вендел признался, что штраф за пропуск сборов сине-бело-голубых — самый большой в его жизни.

– Штраф, который ты заплатил за пропуск сборов, был самым большим в твоей жизни?
– Думаю, да. Точно. Но больше это не повторится никогда.

– Ты пропустил почти все сборы, но уж очень классно начал: дубль «Спартаку», результативные действия в других матчах. В чём секрет?
– Соскучился по России, по моим одноклубникам! В чём секрет? Да нет какого-то особенного секрета, главное – сосредоточиться на работе, мыслить позитивно. В Бразилии я активно тренировался, держал себя в форме, следил за весом. Вернулся и продолжил получать удовольствие от футбола в «Зените». С божьей помощью сделал дубль в матче со «Спартаком», хорошо вошёл в сезон. И сейчас требования к себе ещё выше. Надо работать на пределе возможностей, потому что каждый из оставшихся матчей сродни финалу. И для победы в них требуется максимальная концентрация, — рассказал Вендел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

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