Уволенный из «Краснодара» Ивич номинирован на приз лучшему тренеру сезона РПЛ

Сегодня, 15 мая, Российская Премьер-Лига назвала финалистов в борьбе за награду лучшему тренеру сезона-2023/2024 чемпионата России. Интересно, что одним из претендентов на этот приз стал Владимир Ивич, который был уволен из «Краснодара» по ходу сезона. Помимо него, на награду претендуют Марцел Личка из «Динамо» и Валерий Карпин из «Ростова».

Напомним, под руководством Ивича «Краснодар» вышел в финал Кубка России и завершил первую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице. Вместо Ивича на пост главного тренера «быков» был назначен Мурад Мусаев, который уже возглавлял команду ранее.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московское «Динамо». Команда Марцела Лички набрала 53 очка за 28 матчей. Третье место занимает «Краснодар», у которого 50 очков и из которого был уволен Владимир Ивич. «Ростов» (40) Валерия Карпина находится на девятом месте.