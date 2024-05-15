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Соболев, Тюкавин, Кордоба — номинанты на приз лучшему нападающему сезона в РПЛ

Соболев, Тюкавин, Кордоба — номинанты на приз лучшему нападающему сезона в РПЛ
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Объявлены номинанты на приз лучшему нападающему Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024. Так, в тройку претендентов на награду вошли Александр Соболев из «Спартака», Константин Тюкавин из «Динамо» и Джон Кордоба из «Краснодара».

Напомним, на сегодняшний день лидирует в чемпионате России московское «Динамо», за которое выступает Тюкавин. Бело-голубые опережают идущий следом «Зенит» на два очка. «Краснодар», за который выступает Джон Кордоба, располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Спартак» вместе с Александром Соболевым — на пятом месте за два тура до конца сезона.

Российская Премьер-Лига сезона-2023/2024 завершится в субботу, 25 мая. Встречи 30-го тура РПЛ пройдут в одно время.

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