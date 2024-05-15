Лидер гонки бомбардиров Кассьерра не был номинирован на приз лучшему форварду РПЛ

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра не попал в число номинантов на награду лучшему форварду Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. По состоянию на сегодняшний день игрок сине-бело-голубых является лучшим бомбардиром чемпионата России, на счету колумбийца 16 забитых мячей.

Напомним, за награду лучшему нападающему сезона поборются Александр Соболев из «Спартака», Константин Тюкавин из «Динамо» и Джон Кордоба из «Краснодара». Отметим, что по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России московское «Динамо», опережающее идущий следом «Зенит» на два очка.

Чемпионат России сезона-2023/2024 завершится в субботу, 25 мая. Матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут в одно время.