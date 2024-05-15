Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лидер гонки бомбардиров Кассьерра не был номинирован на приз лучшему форварду РПЛ

Лидер гонки бомбардиров Кассьерра не был номинирован на приз лучшему форварду РПЛ
Комментарии

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра не попал в число номинантов на награду лучшему форварду Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. По состоянию на сегодняшний день игрок сине-бело-голубых является лучшим бомбардиром чемпионата России, на счету колумбийца 16 забитых мячей.

Напомним, за награду лучшему нападающему сезона поборются Александр Соболев из «Спартака», Константин Тюкавин из «Динамо» и Джон Кордоба из «Краснодара». Отметим, что по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России московское «Динамо», опережающее идущий следом «Зенит» на два очка.

Чемпионат России сезона-2023/2024 завершится в субботу, 25 мая. Матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут в одно время.

Материалы по теме
Игроки «Спартака» номинированы на все личные награды РПЛ по итогам сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android