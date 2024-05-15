Бубнов: «Спартак» должен был выигрывать у «Балтики» с крупным счётом

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о финале Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Матч состоялся вчера, 14 мая, в Калининграде. Победу хозяевам принёс колумбийский защитник Кевин Андраде. Он отличился на четвёртой минуте. Гол Андраде остался единственным в матче — 1:0.

«Если взять игру в целом, то «Спартак» владел большим игровым преимуществом, особенно во втором тайме. И я не могу сказать, что «Балтика» так уж здорово оборонялась. Калининградцев выручал Латышонок, который просто герой матча. А так спартаковцы должны были не просто выигрывать, а выигрывать с крупным счётом. Но так получилось, что в важнейшей игре у них возникли проблемы с реализацией», — приводит слова Бубнова Sportbox.